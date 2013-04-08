مصدر: السعودية تمد آسيا بتعاقدات خام مايو كاملة

قال مصدر مطلع بتجارة النفط، اليوم الاثنين، إن السعودية أكبر بلد مُصدر للخام في العالم، ستمد مشترياً آسيوياً واحداً على الأقل بكامل كميات النفط الخام المتعاقد عليها في مايو/أيار أي دون تغيير عن إبريل/نيسان.

وكانت الخطوة متوقعة، لأن أكبر منتج داخل أوبك دأب على تزويد معظم المشترين الآسيويين بالكميات المتعاقد عليها كاملة منذ أواخر 2009.

وكان وزير البترول السعودي، علي النعيمي، قال منذ أسبوع إن من المرجح أن يزيد الطلب على الخام السعودي في الأشهر القليلة القادمة، في مؤشر على أن المملكة تتوقع تعافياً في آسيا حيث أكبر أسواق صادراتها.