مشروع خليجي للمياه والغاز في اليمن بـ200 مليار دولار

كشفت مصادر مطلعة أن دول الخليج تبحث إنشاء أكبر مجمع للمياه المحلاة والغاز في المنطقة المطلة على خليج القمر شرق اليمن بتكلفة تصل إلى 200 مليار دولار.

وقال السفير عادل البكيلي، مندوب اليمن الدائم في منظمة التعاون الإسلامي في تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن فريقاً يمنياً وصل الرياض الشهر الماضي لبحث تفاصيل المشروع مع الجانب الخليجي، بعدها سينتقل الفريق باتجاه الكويت ودبي.

وأشار البكيلي على هامش ندوة أقامها مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة بعنوان "الحوار اليمني، وبناء المستقبل" إلى أن المشروع الجديد المزمع إقامته سيوفر نحو أربعة ملايين وظيفة لليمنيين على مدار عشر سنوات.

وأضاف: "كثافة الملوحة في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر كبيرة جداً، والمنطقة المطلة على خليج القمر الذي يفصل المهرة عن حضرموت تحوي أنسب المياه خفيفة كثافة الملوحة، ولذلك سيقام مشروع لدول الخليج يرتبط مع مشروع سكك الحديد بتكلفة 200 مليار دولار، ويوظف المشروع نحو أربعة ملايين يمني بشكل تدريجي خلال عشر سنوات".

وتوقع السفير البكيلي أن يكون المشروع أكبر مجمع في الخليج لمنظومة المياه والغاز.

وتابع "كما سيقام من منطقة الشيخ سعيد إلى منطقة صلاح الدين في مدينة عدن جنوب اليمن، أفخم مجمع للصناعات الغربية، وستكون 17% من الصناعات الاستراتيجية الغربية لتنافس الصين في أسواق آسيا باستبدال 27% من عجز مدفوعات التجارة البينية مع الصين، فالعالم يسير اليوم باتجاه صراع التسويق وتوظيف السياسات والاستقرار في الدول حتى تصل لمرحلة من الإنتاج المنافس في صناعاتها".

وأوضح مندوب اليمن الدائم في منظمة التعاون الإسلامي أن التخطيط الاستراتيجي للمنطقة يبيّن أن اليمن سيخرج من العضوية الجزئية لمنظمات دول الخليج إلى العضوية الكاملة في منظومة دول مجلس التعاون بحلول عام 2019.

وكان مجلس الأعمال السعودي - اليمني قد كشف عن دراسات لتفعيل الحركة التجارية بين المملكة واليمن من خلال منفذ الوديعة، وإجراء دراسة جدوى لإقامة منطقة اقتصادية مشتركة للتبادل التجاري على المنفذ الحدودي ما بين البلدين في الوديعة لتسهيل انسياب الحركة التجارية بين الدولتين.