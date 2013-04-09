مصفاة "أرامكو" موبيل تعرض 90 ألف طن من زيت الوقود للبيع

قال تجار، الثلاثاء، إن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) تعرض ما يصل إلى 90 ألف طن من زيت الوقود عالي اللزوجة للبيع في مايو/أيار من مصفاتها في ينبع وطاقتها 400 ألف برميل يومياً.

وأوضح التجار أنه من المقرر أن يجري تحميل الشحنة بين الخامس والتاسع من مايو ويغلق العطاء في 15 من الشهر الجاري وتسري الأسعار لليوم التالي.

وإلى جانب اللزوجة العالية تتميز شحنات ينبع بكثافة عالية ونسبة كبريت مرتفعة، ويمكن أن تباع في سنغافورة أو الفجيرة.

وذكر تجار أن مصفاة ينبع تخضع لأعمال صيانة مقررة منذ العاشر من مارس/آذار، ويتوقع أن يستأنف تشغيلها بنهاية الشهر الجاري.