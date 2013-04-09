3.12 مليون برميل يومياً إنتاج فنزويلا من النفط والغاز

قال وزير النفط الفنزويلي، رفاييل راميريز، اليوم الاثنين، إن إنتاج فنزويلا، عضو منظمة أوبك، من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي استقر عند 3.12 مليون برميل يومياً، مسجلة تراجعاً في الإنتاج بعدما أوقفت شركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا، ثاني أكثر المناطق إنتاجاً في البلاد.

وقال راميريز لرويترز عبر الهاتف، إن بتروليوس دي فنزويلا وجدت احتياطيات جديدة قدرها مليار برميل من الخام الخفيف بمنطقة موناجاس شرق البلاد، حيث تراجع الإنتاج على مدى العام الماضي.

وأضاف "الإنتاج يرتفع لا سيما في حزام أورينوكو النفطي (بوسط البلاد). تم حل المشكلة في الشرق، وسيستمر الإنتاج هناك في الارتفاع في أعقاب الاكتشاف الذي توصلنا إليه في إل فوريال شمال ولاية موناجاس".

وكان الإنتاج في موناجاس تراجع نحو 12% العام الماضي إلى حوالي 800 ألف برميل يومياً، بحسب بيانات غير رسمية من مصادر في شركات تعمل في المنطقة.