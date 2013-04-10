أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2013

خفضت منظمة أوبك، اليوم الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2013، بسبب ما قالت إنه استهلاك أضعف من المتوقع في أوروبا واليابان.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أن يزيد الطلب العالمي على النفط 800 ألف برميل يومياً هذا العام، بانخفاض 40 ألف برميل يومياً عن تقديرات سابقة.

ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن إنتاج المنظمة المؤلفة من 12 عضواً تراجع 100 ألف برميل يومياً في مارس إلى 30.19 مليون برميل يومياً، متأثراً بانخفاض الإنتاج في إيران ونيجيريا.

وأبقت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط داخل أوبك، على الإنتاج مستقراً بعد خفض حاد في نهاية 2012. وأبلغت السعودية أوبك أنها ضخت 9.14 مليون برميل يومياً في مارس مقارنة مع 9.15 مليون برميل يومياً في فبراير.