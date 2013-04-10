السعودية تحاصر مهربي الوقود عبر المنافذ الحدودية

أقرت وزارة المالية السعودية، إجراءات مشدده لمنع تهريب الوقود عبر المنافذ الحدودية، في ظل تزايد عمليات التهريب التي أفشلتها السلطات المختصة، وفي مقدمة تلك الإجراءات تسجيل اسم السائق والمسافرين ومعلومات المركبة، خصوصا الذين يقومون بالتردد اليومي إلى داخل الأراضي السعودية.

ونشرت صحيفة الاقتصادية، تعميما صادرا من وزارة المالية، موجها إلى مصلحة الجمارك، شدد نصه على ضرورة أن يقوم مفتشو المصلحة بفحص معدات السفر للركاب كافة، سواء كانوا في سيارة خاصة أو عبر رحلات خطوط النقل الجماعي، مع الحرص على عدم السماح بالسائق بالسفر، إلا بما يكفيه من الوقود للوصول إلى أقرب محطة في البلد المجاور.

وجاء من ضمن التعليمات الجديدة، تسجيل قراءة عداد خزان الوقود لمركبات السائقين الذين يترددون يوميا، وذلك قبل الدخول إلى الأراضي السعودية وعند الخروج، إضافة إلى التأكيد من منع خلو المركبة من أي خزانات إضافية أو جوالين يستهدف تعبئتها في الوقود، بغرض بيعه في البلد الحدودي المجاور.

يأتي ذلك في أعقاب ملاحظة فرق الرقابة والتفتيش في الجمارك السعودية، تزايد توافد السيارات عبر الحدود، وبخاصة ذات الحجم الكبير منها كالشاحنات وغيرها بهدف تعبئة البنزين أو الديزل عند محطات الوقود السعودية على الخطوط البرية السريعة الواقعة بالقرب من المنافذ الجمركية البرية للدول المجاورة، بهدف بيعه أو تخزينه للاستفادة من الفارق الكبير في السعر.

وتزايدت حالات تهريب الوقود عبر الحدود السعودية مع البلدان المجاورة، خصوصا بعد ارتفاع أسعاره في تلك الدول؛ الأمر الذي أوجد تجارة رائجة بين فئة من السعوديين والأردنيين ممن يقطنون المحافظات والمدن التي تقع على الحدود بين البلدين، وهما محافظة حقل السعودية ومدينة العقبة الأردنية.

وتمثلت هذه التجارة في شراء الوقود السعودي الأحمر الرخيص مقارنة بأسعاره في الأردن، ونقله باستخدام خزانات وقود إضافية لسياراتهم العادية ومن ثم بيعه في العقبة بمبالغ تصل إلى الضعف، وهو الأمر الذي دفع إلى زيادة نشاط حركة السيارات التي تعبر المنفذ السعودي الأردني (الدرة) منطلقة من مدينة حقل إلى العقبة.