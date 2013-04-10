الكويت تخطط لإنتاج الغاز الصخري من الحقول الشمالية

قال مسؤول في قطاع النفط الكويتي، الأربعاء، إن بلاده بصدد وضع خطة لإنتاج الغاز الصخري من حقولها الشمالية بالاستعانة بشركة مختصة في هذا المجال.

وقدر المسؤول الذي تحدث لرويترز مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، ما تمتلكه الكويت من غاز صخري بما يعادل قدرة إنتاجية تتراوح بين 150 و200 مليون قدم مكعبة يومياً.

والكويت هي عضو منظمة أوبك، وتمتلك قدرة إنتاجية تزيد على 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، لكنها فقيرة نسبياً في إنتاج الغاز الطبيعي، وتستورد جزءاً من احتياجاتها من الغاز من الخارج.

وقال المسؤول إن إنتاج الغاز الصخري سيتوقف على التكنولوجيا المتوافرة، "لأن مشكلتنا الرئيسية أن مكمن الغاز معقد، وهذه الطبقة (المحتوية على الغاز الصخري) هي الأكثر تعقيداً".

ورفض وضع سقف زمني لبدء الإنتاج، لأن الأمر كله "حديث، وحتى الآن لم يتبلور بشكل جيد، لكن هذه هي أحد برامجنا وخططنا المستقبلية".