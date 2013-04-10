برنت يستقر فوق 106 دولارات في التعاملات الآسيوية

استقرت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج برنت فوق 106 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية يوم الاربعاء بعد أن سجلت واردات الصين من الخام قفزة الشهر الماضي في اشارة الى تعافي الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات رسمية ان واردات الصين من النفط في مارس/ آذار زادت بنسبة 14.1 بالمئة عن الشهر السابق وهو ما خفف القلق بشأن انحسار نمو الواردات في الأشهر السابقة.

ويلقى النفط دعما أيضا من تزايد التوترات السياسية خصوصا في ايران وكوريا الشمالية.

وصعدت عقود برنت تسليم مايو ايار سبعة سنتات الي 106.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت 1.57 دولار في الجلسة السابقة وهي أكبر مكاسب ليوم واحد منذ ديسمبر كانون الاول.

لكن عقود الخام الامريكي الخفيف تراجعت 39 سنتا إلي 93.81 دولار للبرميل بعد ان اشار أحدث تقرير لمعهد البترول الامريكي الي ان مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة سجلت الاسبوع الماضي زيادة بلغت 5.1 مليون برميل متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير الي ارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.