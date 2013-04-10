مصر تتوقع الاتفاق مع قطر لاستيراد الغاز

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق مع قطر أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم على الخطوات النهائية لاستيراد الغاز الطبيعي خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الحالية.

وأضاف أشرف العربي في تصريحات للصحافيين في الدوحة "من المتوقع الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الحالية لقطر على الخطوات النهائية لاستيراد مصر الغاز القطري".

وتقول مصادر في قطاع الطاقة إن مصر وهي بلد منتج ومصدر للغاز تعاني من نقص الوقود وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب ارتفاع الاستهلاك مما اضطر الحكومة لتحويل بعض الغاز المتعاقد على تصديره إلى السوق المحلية.

ويزور العربي قطر ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي قالت مصر إنها اتفقت على استيراد الغاز من الجزائر وتجري محادثات مع قطر لتوقيع اتفاق مماثل.

ومصر لديها محطتان للغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب لتصدير الغاز

