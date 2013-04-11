مصر.. توصيل السولار‏ بـ"الدليفري" بداية مايو المقبل

قرَّرت شركة مصر للبترول، المسؤولة عن بيع وتوزيع نحو ‏53%‏ من السولار في المحطات المصرية، تقديم خدمة جديدة هي خدمة‏ "الدليفري"‏ للمدارس والشركات والمصانع ذات أساطيل النقل الكبيرة مقابل ‏30‏ قرشاً زيادة في سعر اللتر، وسوف تنطلق هذه الحزمة بدءاً من ‏15‏ مايو المقبل، خاصة مع قرب قدوم موسم الحصاد.‏

وقال رئيس شركة مصر للبترول المهندس سعيد مصطفي في تصريحات نشرتها صحيفة "الأهرام" إن الشركة تقوم حالياً بتجهيز 15 سيارة سعة كل سيارة ما بين 30 و50 ألف لتر للانطلاق، وستتركز هذه السيارات على الطرق الرئيسية وفي مواقف السيارات ذات التجمعات الكبيرة، حيث تكفي سيارة محملة بـ50 ألف لتر موقف سيارات بأكمله، بالإضافة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن خط ساخن لتلقي المكالمات من طالب هذه الخدمة عند بدئها.

وأكد مصطفى أن مشكلة السولار اختفت بنسبة 90% في القاهرة والجيزة بعد قيام الهيئة بزيادة الكميات المطروحة في الاسواق إلى 39 ألف طن سولار يومياً بدلاً من 33 ألف طن، وسوف تختفي هذه الأزمة تماماً في المحافظات إذا امتنع بعض أصحاب النفوس الضعيفة عن التخزين والتهريب.

وأوضح أن السولار يتم ضخه بانتظام يومياً فلا داعي للتخزين من جانب بعض المواطنين.

وفي سياق متصل قامت وزارة البترول بالتعاون مع وزارة الزراعة في عمل حصر للمساحات المنزرعة وأظهرت احتياجات المزارعين لنحو 2500 طن سولار يومياً سوف يتم ضخها خلال موسم الحصاد.