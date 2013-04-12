ليبيا تتجه للطاقة الشمسية لسد احتياجاتها من الكهرباء

قال وزير الكهرباء الليبي علي محمد محيريرق إن ليبيا تعتزم طرح مناقصات لبناء محطتين جديدتين للكهرباء تعملان بالطاقة الشمسية وتهدف للحصول على خمس احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2020 بينما يمكنها في يوم ما أن تصدر الطاقة الشمسية إلى كل أوروبا.

وحتى الآن تعتمد ليبيا عضو منظمة أوبك على النفط والغاز بشكل كامل تقريبا في تشغيل محطات الكهرباء.

وقال محيريق أمام مؤتمر في بروكسل عن الطاقة المستدامة إن ليبيا قد تستنفد نفطها في غضون 20 إلى 30 عاما ولذا تخطط للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

وقال على هامش المؤتمر إنه يتوقع حصول ليبيا على 20% من احتياجاتها من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2020 وبصفة رئيسية الطاقة الشمسية.

وتابع أن ليبيا تخطط أيضا لإنشاء هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء بنهاية العام.

