النفط الصخري يهيئ روسيا لطفرة مقبلة

تنتظر روسيا طفرة نفطية خلال السنوات القادمة، لما لديها من احتياطيات هائلة من النفط الصخري في حقل نفط «لينين الأحمر» أو «كراسفولينين سكوي» بالروسية في غربي سيبيريا، وهو أحدث المساعي الدولية إلى استغلال تلك الاحتياطيات واتباع النهج الذي غيَّر شكل الطاقة بالولايات المتحدة.

وكان ذلك الحقل بمثابة لغز للجيولوجيين السوفييت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث كانوا يدركون أنه يحتوي على النفط، ولكن تكوينه الجيولوجي كان صعباً إلى درجة لا تسمح لهم باستخراجه، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

الآن أصبح هناك حل لهذا اللغز، وهو ما يسمى بتقنية الحفر الأفقي والتفتيت الهيدروليكي التي استخدمت في أميركا الشمالية، وتشترك حالياً كل من شركة تي إن كيه - بي بي وشركة جازبروم نفت في وضع برامج حفر ذلك الحقل.

وهذه القصة تتكرر الآن في أنحاء كثيرة، غربي سيبيريا التي يقع فيها أحد أكبر مكامن النفط غير التقليدي في العالم الذي يسمى مكمن باجينوف الصخري والذي يشهد سباقاً إلى استخراج ثرواته.

وقال ليونيد فيدوم نائب رئيس شركة لوكويل: «يعتبر باجينوف بالنسبة لنا باكين جديداً» وكان يعني بذلك حقل باكين الصخري في ولاية نورث داكوتا. يذكر أن إنتاج حقل باكين يتضاعف كل 18 شهراً ويشكل الحقل الآن 10% من مجموع إنتاج الولايات المتحدة.

وتأمل روسيا في أنه من خلال تطوير مناطق مثل باجينوف ستتمكن من تعويض التناقص الحاد الذي تشهده حقولها المتقادمة في غربي سيبيريا التي تنتج النفط منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتقدر وود ماكنزي لاستشارات الطاقة أن باجينوف به نحو تريليونين من براميل النفط ما يساوي خمسة أمثال ما يحتويه حقل باكين من نفط.

غير أنه من غير الواضح حتى الآن حجم ما يمكن استخراجه من ذلك النفط. وكان قد أجرى هناك بعض الاستكشافات منذ ستينيات القرن الماضي ولكن كثيراً من الآبار وجدت جافة وأخرى ذات درجات متفاوتة من معدل التدفق.

تكمن المشكلة في تباين أداء الآبار، إذ أنه عادة ما يكون أداء الآبار المحفورة في حقل واحد، متشابهاً إلى حد كبير، ولكن ذلك لا ينطبق على باجينوف الذي يمكن لإحدى آباره أن يتدفق منها النفط بسهولة بينما تحتوي بئر أخرى على ما يسمى كيروجين وهي عبارة عن مادة عضوية صلبة محتوية بداخلها على نفط وغاز، وهو ما يصعب التكهن بالمواضع الواعدة.

وقال نيال روانتري محلل النفط غير التقليدي في وود ماكنزي: «سيكون من الصعب الانتاج في منطقة شاسعة من هذا القبيل ذات درجة كبيرة من عدم التجانس». ومع ذلك تحاول بعض الشركات الآن استغلال تلك المنطقة.

وتشترك روزنفت واكسون موبل معاً في استكشاف تلك المنطقة ضمن اتفاقية التعاون التي وقعتها عام 2011. كما تشترك أيضاً رويال دتش شل وجازبروم معاً في التنقيب عن النفط الصعب - وهو عبارة عن خام خفيف موجود في تكوينات لا تسمح بتدفقه بسهولة، ضمن مشروعهما المشترك (ساليم)، كذلك توصلت لوكويل إلى تقنية جديدة لاستخلاص النفط صعب الاستخراج وتعكف أيضاً في العمل في هذه المنطقة. وتشتمل تقنيتها على ضخ هواء في البئر وإشعاله ما يولد حرارة تقلل من لزوجة النفط وتسهل تدفقه إلى البئر.

ورغم ارتفاع تكاليف تلك التقنيات المتقدمة، إلا أن تنفيذيين بقطاع النفط يقولون إن عمليات حفر باجينوف لا تزال أقل تكلفة من الحفر في حقول غير مستغلة أخرى في روسيا مثل حقول النفط والغاز في قاع بحار المنطقة القطبية الشمالية - بالنظر إلى أن منطقة باجينوف تقع أصلاً في مركز صناعة النفط الروسية.