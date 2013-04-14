الكويت تستورد 32 شحنة غاز مُسال بقيمة 1.4 مليار دولار

قال مسؤول نفطي في مؤسسة البترول الكويتية إن بلاده تعتزم استقبال 32 شحنة غاز طبيعي مسال خلال موسم الصيف الحالي بقيمة تقديرية تبلغ 1.4 مليار دولار، لاسيما بعد ارتفاع درجة الحرارة لمستويات مرتفعة وازدياد استهلاك وزارة الكهرباء والماء.

وكشف المصدر عن أن حمولة الباخرة الواحدة للغاز تقدر بكمية شحن تبلغ 150 ألف متر مكعب من الغاز المُسال فيما تبلغ الكلفة المالية للشحنة الواحدة بالأسعار الحالية في السوق الفوري 45 مليون دولار، مبيناً أن الكويت لديها مرونة في السداد حسب عقدي "شل" و"فيتول" تصل إلى أسبوعين للسداد، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقال المصدر إن الكويت استقبلت أول شحنة للغاز المسال خلال الأسبوع الماضي، وإن الكويت قد اتفقت لاستقبال شحنتين من الغاز، مشيراً إلى أن معدل الحقن في منشأة استقبال الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي وصل إلى 500 و550 مليون قدم مكعبة يومياً. وتوقع المصدر أن تستمر الكويت في استيراد الغاز المسال حتى شهر أكتوبر المقبل ليصل إجمالي عدد الشحنات المتوقع استقبالها إلى 32 شحنة خلال موسم الصيف الحالي، واستبعد المصدر قيام قطاع التسويق العالمي بالتعاقد لشراء أي شحنات من السوق الفوري خلال فترة الصيف الحالية، وذلك لارتفاع إنتاج الكويت من الغاز المصاحب لإنتاج النفط وهو ما سيدفع الكويت إلى عدم اللجوء إل‍ى استيراد شحنات إضافية.

وذكر أن الأسعار التي تستورد الكويت من خلالها الغاز ممتازة للغاية، حيث إن العقد الذي وقعته مع شل وفيتول تقل فيه النسبة عن أسعار السوق بحوالي من 40% إلى 50%، وهو ما يجعل الكويت توفر مبالغ ضخمة من عمليات الاستيراد.

وبيّن أن هناك 3 عوامل تتحكم في عمليات الاستيراد للغاز أولها: ارتفاع درجة الحرارة ومتطلبات وزارة الكهرباء والماء من الغاز لسد احتياجاتها وثانيها: إنتاج شركتي نفط الكويت من الغاز يومياً ومعرفة مدى كفايته لسد احتياجات السوق المحلي وثالثها: معرفة احتياج الشركات المحلية والمصانع التي تستهلك الغاز في أعمالها.

وأوضح المصدر أن العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف قد اتخذ قراراً الأسبوع الماضي بإعادة تشكيل قطاع التسويق بعد ترقية عماد العبدالكريم وناصر الصالح، حيث تم تعيين عماد العبدالكريم ليشغل منصب نائب العضو المنتدب لعمليات التسويق ليحل محل جمال اللوغاني فيما شغل اللوغاني منصب نائب العضو المنتدب لتسويق النفط الخام والمشتقات الخفيفة، وتم تعيين منى جاسم العبيد في منصب نائب العضو المنتدب لتسويق المشتقات الوسطى وزيت الوقود والمنتجات الخاصة فيما شغل ناصر الصالح منصب نائب العضو المنتدب لإدارة عمليات التسويق.

ومن جهة أخرى، قال المصدر إن وفداً من مؤسسة البترول الكويتية سوف يشارك خلال الأسبوع الجاري في المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال LNG الذي يعقد كل 3 سنوات، مبيناً أن المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر بين منتجي ومستهلكي الغاز على مستوى العالم ومعرفة حركة الأسعار والكميات المستهلكة حول العالم.