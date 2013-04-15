قطر للبترول وسنتريكا تشتريان أصولاً نفطية بمليار دولار

قالت سنتريكا البريطانية للمرافق وقطر للبترول الدولية، الاثنين، إنهما اشترتا حزمة أصول للنفط الخام والغاز الطبيعي من صنكور إنرجي مقابل مليار دولار كندي أو ما يعادل 987 مليون دولار.



وستؤول الأصول الواقعة في الحوض الرسوبي لغرب كندا إلى شراكة جديدة تملك سنتريكا 60%، منها في حين ستحوز قطر للبترول الدولية نسبة الـ40%، الباقية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.



وقطر للبترول الدولية هي ذراع العمليات الخارجية ووحدة مملوكة بالكامل لشركة قطر للبترول. والصفقة هي أول استثمار للشركتين منذ وقعتا مذكرة تفاهم في ديسمبر/كانون الأول 2011.