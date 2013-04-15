كوريا الجنوبية تستأنف استيراد سوائل الغاز من إيران

أظهرت بيانات جمركية رسمية، الاثنين، أن كوريا الجنوبية استأنفت استيراد سوائل الغاز الطبيعي من إيران في مارس/آذار بعد أن أوقفت الواردات منذ أواخر يوليو/تموز.



وفي الشهر الماضي استورد رابع أكبر اقتصاد في آسيا ما مجموعه 101 ألف و29 طناً من سوائل الغاز الطبيعي وهي مادة لقيم تستخدم في إنتاج البتروكيماويات.



ومن الإجمالي جاء 72 ألفاً و750 طناً من إيران انخفاضاً من 95 ألفاً و932 طناً في مارس من العام الماضي، حسب ما أفادت الأرقام.