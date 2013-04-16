تقرير: 104 مليارات برميل الاحتياطيات النفطية للكويت

شغلت الكويت المركز السادس على مستوى العالم من حيث الاحتياطيات النفطية بحجم احتياطيات يبلغ 104 مليارات برميل، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة الأمريكية، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار التقرير إلى أن الكويت تمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في الخليج بعد السعودية.

كما أنها من بين أكبر 10 دول مصدرة للمنتجات النفطية عالمياً، وقد بلغ إجمالي الإمدادات النفطية في الكويت في 2012 2796.8 برميل يومياً.

ووفقاً للتقديرات الحالية، فإن دول منظمة أوبك تمتلك أكثر من 80% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة للنفط فيما تشكِّل الاحتياطيات النفطية في الشرق الأوسط %66 من احتياطيات منظمة (أوبك).

وقد تصدرت فنزويلا قائمة أكبر 10 دول من حيث الاحتياطيات النفطية العالمية في 2013، حيث بلغت 297.6 مليار برميل بعد تجاوزها للسعودية كأكبر بلد يملك احتياطياً نفطياً كما بلغ إجمالي الإمدادات النفطية في 2012 2489.2 برميل يومياً.

وجاءت السعودية في المركز الثاني من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة والتي بلغت 267.91 مليار برميل، كما بلغ إجمالي الإمدادات النفطية 11.545 برميل يومياً.

وتمتلك السعودية حوالي خمس الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة، كما أنها تعتبر أكبر مُصدر للنفط في العالم.

وشغلت كندا المركز الثالث باحتياطيات نفطية 173.105 مليارات برميل وإمدادات نفطية في 2012 بلغت 3.854 برميل يومياً. وتعتبر الرمال النفطية في كندا أكبر مساهم على النحو العالمي للنفط السائل. كما أنها تشكل أغلبية الاحتياطيات النفطية للبلاد.