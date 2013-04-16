"أرامكو" السعودية تبدأ إنتاج النفط من حقل منيفة

قالت شركة أرامكو السعودية، إنها بدأت إنتاج النفط من حقل منيفة، في 10 أبريل/نيسان الحالي، وقبل الموعد المقرر لبدء الإنتاج من الحقل بثلاثة أشهر، واصفة عملية تطوير الحقل بأنها كانت بأقل من التكاليف المعتمدة.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الحقل الإنتاجية إلى 500 ألف برميل من الزيت العربي الثقيل يوميا في يوليو/تموز المقبل، كما توقعت الشركة أن يصل الحقل إلى كامل طاقته الإنتاجية والمقدرة بـ900 ألف برميل يوميا بنهاية عام 2014.

ويرى خبير نفطي في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط، أن الطاقة الإنتاجية للسعودية ستقفز من 12.5 مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا عندما يصل حقل منيفة إلى معدل إنتاج 500 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل.

وأكدت الشركة أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية من الزيت الخام ستبقى في معدلاتها السابقة قبل تشغيل الحقل.

وسيشمل المشروع بناء معمل عالي الكفاءة للتوليد المزدوج للبخار والطاقة الكهربائية بطاقة تبلغ 420 ميغاواط.

من جانبه، أكد الدكتور فهد بن جمعة، الخبير في المجال النفطي وعضو مجلس الشورى السعودي، أن معدل الطاقة الإنتاجية للسعودية، والمقدرة عند 12.5 مليون برميل، ستتغير خلال الفترة المقبلة عند وصول الحقل إلى مستوى الإنتاج المتوقع خلال 3 أشهر مقبلة.

وأضاف أن إنتاج الحقل لن يكون لتعويض الإنتاج من حقول أخرى، مشيرا إلى أن تطوير الحقل مر بمراحل حتى وصل إلى بدء الإنتاج، التي تقسم - بحسب الخبير النفطي - إلى ثلاث مراحل حتى يصل الحقل إلى ذروة إنتاجه.

وصمم الحقل على شكل سلسلة من الجزر تضم 27 جزيرة اصطناعية، تضمن تدوير المياه والحفاظ على البيئة.