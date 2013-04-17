إيران تسعى لاجتماع طارئ لـ"أوبك" ودول الخليج تعترض

قال وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي، اليوم الأربعاء، إن الدول الأعضاء في منظمة أوبك، ستبحث عقد اجتماع طارئ إذا ظلت أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل، لكن تلك الفكرة لم تلق تأييداً يُذكر من الدول الخليجية الأعضاء في المنظمة.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لأوبك في 31 مايو/أيار، لكن تلفزيون "برس تي في" الإيراني نقل عن قاسمي قوله، إن أوبك ستدرس الدعوة لاجتماع طارئ إذا بقيت الأسعار أقل من 100 دولار.

ونقل عن قاسمي قوله في طهران "في حال هبوط الأسعار دون 100 دولار سنجري مفاوضات مع الأعضاء الآخرين في أوبك لعقد اجتماع طارئ". وقد جرى تداول خام برنت دون هذا المستوى اليوم.

غير أن فكرة عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط أسعار النفط لم تحظ بأي تأييد في المنظمة على الجانب الآخر من الخليج.

وقال مندوب خليجي في أوبك "تفصلنا ستة أسابيع فقط عن اجتماع أوبك. لا أعتقد أنه سيكون هناك اجتماع طارئ قبل ذلك".

وقال مندوب من دولة خليجية أخرى إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع طارئ قبل الاجتماع المقرر في فيينا في نهاية مايو.

وتراجع خام برنت دولاراً واحداً إلى 98.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، اليوم الأربعاء، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 98.80 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2012.

وهبط النفط تحت ضغط توقعات بضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين في العالم، وزيادة مخزونات الخام الأميركية.