تراجع خام برنت بحدود الــ99 دولاراً للبرميل

تراجع خام برنت باتجاه 99 دولارا للبرميل الأربعاء متأثرا باحتمالات ضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وتواصل سيل الأنباء الاقتصادية القاتمة مع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للعامين الحالي والقادم مما يشير إلى تضاؤل فرص نمو الطلب على النفط.

وفقد خام بحر الشمال القياسي نحو ستة بالمئة على مدى الجلسات الخمسة الأخيرة وسط أداء ضعيف للسلع الأولية عموما بفعل بيانات تظهر أن النمو في الصين ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم قد تباطأ على غير المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من 2013.

وانتعش الذهب لاحقا لكن معادن أخرى مثل النحاس واصلت التراجع.

وقال دومينيك تشيريتشيلا من معهد إدارة الطاقة "في الوقت الحالي اتجاه سوق النفط نزولي من الناحية الفنية مع تأثر العوامل الأساسية بتدهور توقعات الطلب وسط وفرة في الإمدادات."

وقالت ماريا فان دير هويفن مديرة وكالة الطاقة الدولية إن تراجع سعر النفط يثبت وفرة المعروض في السوق.

وبحلول الساعة 0939 بتوقيت غرينتش فقد خام برنت 75 سنتا ليسجل 99.16 دولار للبرميل بعد أن هبط إلى 98 دولارا يوم الثلاثاء وهو أضعف سعر منذ يوليو تموز 2012. وانخفض الخام الأمريكي 72 سنتا إلى 88 دولارا للبرميل.

وقال تشيريتشيلا "في الوقت الحالي لا يوجد سبب فوري - عدا تغطية المراكز المدينة - يدفع للقول بأن أسعار النفط بصدد ارتفاع قوي.

