تقرير: هبوط مخزون النفط الخام الأميركي منتصف أبريل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت نقصا حادا الأسبوع الماضي مع هبوط الواردات، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت.

وقال أحدث تقرير أسبوعي للمعهد إن مخزونات الخام الأميركية نقصت بمقدار 6.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 من أبريل. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وهبطت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 1.5 مليون برميل إلى 8.4 مليون برميل يوميا وفقا لتقرير معهد البترول.

وقفزت مخزونات البنزين الأميركية على غير المتوقع بمقدار 253 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 500 ألف برميل.

وزادت مخزونات المشتقات -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وقال المعهد إن معدلات التشغيل في مصافي التكرير في ارجاء الولايات المتحدة هبطت بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 87.2 بالمئة من الطاقة القصوى.