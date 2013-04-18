ارتفاع صادرات السعودية إلى 7.45 مليون برميل يومياً في فبراير

أظهرت مبادرة البيانات النفطية المشتركة ارتفاع صادرات النفط السعودي لأكثر من 7.45 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط بزيادة 363 ألف برميل عن يناير/كانون الثاني.

وصدَّرت السعودية نحو 7.09 مليون برميل يومياً في يناير بعد خفض الصادرات بنحو 780 ألف برميل في الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2012 مع ضعف الطلب على الخام.

وساعد خفض الصادرات السعودية 557 ألف برميل يومياً من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز العام الماضي في تغيير اتجاه أسعار مزيج برنت القياسي إلى الارتفاع بعد تراجعها بين منتصف مارس/آذار إلى يونيو. وارتفعت الأسعار نحو 28 دولاراً من 22 يونيو إلى 16 أغسطس/آب.

وشهدت أسعار النفط صعوداً بين ديسمبر/كانون الأول ومنتصف فبراير/شباط، لكنها هبطت بشدة منذ ذلك الحين مع تدفق المزيد من الخام السعودي على السوق في وقت اتسم بضعف النمو الاقتصادي.

وتتابع أسواق النفط عن كثب التغييرات في إنتاج السعودية؛ إذ إنها الدولة الوحيدة التي تمتلك طاقة انتاجية فائضة تمكنها من تعديل انتاجها وفقاً للطلب على الخام.