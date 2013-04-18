روسنفت الروسية تتجه لتطوير حقول نفطية في العراق

قالت شركة روسنفت النفطية الروسية المملوكة للدولة إنها مهتمة بالمساهمة في أنشطة التنقيب والتطوير لحقول النفط في العراق.

وقال إيجور سيتشين الرئيس التنفيذي لروسنفت في بيان "العراق لديه إمكانات عالية لإنتاج النفط لكن ربما يتحقق ذلك فقط في مناخ مستقر في البلاد. نحن على ثقة بأن المشروعات الثنائية الكبيرة هي فقط التي ستتيح تنمية فعالة لاقتصاد العراق."

واجتمع سيتشين ومعه سيرجي شيميزوف رئيس روستيك الروسية للتكنولوجيا مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء وأبديا استعدادهما لإجراء مراجعة فنية لمنشآت النفط القائمة في العراق ودعم أنشطة التنقيب وتطوير الحقول النفطية في البلاد.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي إلى تعزيز وجود بلاده في العراق العضو بمنظمة أوبك.

وتراجع إنتاج شركة لوك أويل الروسية من النفط على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من حقولها القديمة في سيبيريا. وتسعى الشركة للمشاركة في مشروعات خارجية وتقوم بتطوير حقل غرب القرنة-2 العملاق في العراق.

وساعدت روسنفت في الحفاظ على إنتاج روسيا من النفط عند أعلى مستوى في العالم العام الماضي عند 10.37 مليون برميل يوميا متجاوزة السعودية.

وتهدف روسيا -التي تشكل عائدات النفط والغاز نحو نصف إيرادات ميزانيتها- إلى إنتاج النفط الخام بمعدل لا يقل عن عشرة ملايين برميل يوميا حتى 2020.

