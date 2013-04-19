ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى 7.45 برميل يومياً في فبراير

أظهرت مبادرة البيانات النفطية المشتركة ارتفاع صادرات النفط السعودي إلى أكثر من 7.45 مليون برميل يومياً في فبراير بزيادة 363 ألف برميل عن يناير.

وبحسب الاقتصادية، صدرت السعودية نحو 7.09 مليون برميل يومياً في يناير بعد خفض الصادرات بنحو 780 ألف برميل في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2012 مع ضعف الطلب على الخام.

وساعد خفض الصادرات السعودية 557 ألف برميل يومياً من يونيو إلى يوليو العام الماضي في تغيير اتجاه أسعار مزيج برنت القياسي إلى الارتفاع بعد تراجعها بين منتصف مارس إلى يونيو.

وارتفعت الأسعار نحو 28 دولاراً من 22 يونيو إلى 16 أغسطس.

وقد شهدت أسعار النفط صعوداً بين ديسمبر ومنتصف فبراير، لكنها هبطت بشدة منذ ذلك الحين مع تدفق مزيد من الخام السعودي على السوق في وقت اتسم بضعف النمو الاقتصادي..

من جهة آخرى، قفزت أسعار مزيج برنت أكثر من دولار لتصل إلى 99 دولاراً للبرميل أمس، بعد موجة هبوط استمرت ست جلسات متتالية، إذ قال متعاملون إن هناك إفراطاً في بيع الخام على ما يبدو بعد خسارته 10% هذا الشهر.

وتراجع النفط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر وسط أداء ضعيف للسلع الأولية بوجه عام بسبب بيانات أظهرت يوم الإثنين تباطؤاً غير متوقع في نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من عام 2013، غير أن بعض المستثمرين رأوا أن موجة الهبوط قد فقدت زخمها ويتطلع بعضهم للعودة إلى السوق بحذر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.20 دولار إلى 98.89 دولار للبرميل بعد وصولها إلى 99.10 دولار.

وأضافت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولاراً واحداً لتصل إلى 87.68 دولار للبرميل بعد أن فقدت أكثر من دولار في وقت سابق وسجلت 85.61 دولار.

