اجتماع استثنائي لوزراء "أوبك" لبحث تراجع أسعار النفط

ارتفع مزيج برنت خلال تعاملات الأمس وللجلسة الثانية على التوالي، مقترباً من 100 دولار للبرميل، في وقت يجري وزراء منظمة أوبك مشاورات بشأن الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمنظمة، لبحث هبوط الأسعار.

وقال رفاييل راميريز وزير النفط الفنزويلي، إن وزراء أوبك يجرون مشاورات بشأن إمكانية الدعوة إلى اجتماع استثنائي للمنظمة بسبب هبوط أسعار النفط مؤخرا.

وأضاف الوزير الفنزويلي: "إننا نجري مشاورات بشأن الدعوة إلى اجتماع استثنائي لأوبك، وإن فنزويلا تؤيد الرأي القائل إن أسواق النفط تشهد وفرة في الإمدادات، وإن الأداء الضعيف للدول الصناعية، قد يخلق وضعا لهبوط الأسعار"، غير أنه أكد أهمية الحفاظ على حد أدنى لسعر النفط عند 100 دولار للبرميل.

وخلال تعاملات الأمس، ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي مقترباً من 100 دولار للبرميل، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، بعد انخفاض حاد على مدى ست جلسات، لكن المخاوف من ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وتراجع الطلب العالمي حدت من ارتفاع الأسعار. ويقول محللون إن السوق تستقر فيما يبدو بعد أسبوع تهاوت فيه الأسعار من 106 دولارات للبرميل، في إطار تراجع السلع الأساسية، منها الذهب والمعادن الصناعية.

وسجل مزيج برنت أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 99,90 دولار للبرميل مرتفعا 72 سنتاً، وسجل خلال الجلسة سعر99,85 نقطة، بعد أن ارتفع 1,47% أمس الأول. وصعد سعر الخام الأميركي 75 سنتاً إلى 88,48 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 88,54 دولار للبرميل.