"كويت إنرجي" ترفع معدل الإنتاج اليومي في بئر شهد-3

أعلنت اليوم شركة "كويت إنرجي"، وهي إحدى الشركات الأسرع نمواً والمتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في الشرق الأوسط، عن نجاح تطويري جديد في امتياز شرق رأس قطارة في مصر، والذي أثمر بزيادة في الإنتاج اليومي للامتياز من بئر "شهد-3"، الذي ينتج بمعدل إجمالي بلغ 4300 برميل من النفط في اليوم.

وبهذه الزيادة، يكون قد ارتفع معدل الإنتاج في امتياز شرق رأس قطارة إلى إجمالي 17,000 برميل من النفط في اليوم، حيث يضم الامتياز 15 بئراً منتجاً وثلاث آبار ما زالت في حيز التطوير.

وقال رئيس العمليات في شركة "كويت إنرجي"، السيد/محمد الحوقل: "أصبح امتياز شرق رأس قطارة المساهم الأكبر في إجمالي حجم إنتاجنا النفطي، ونتطلع للمزيد من النجاحات في هذا الامتياز مع شريكنا، شركة سيبترول."

يقع امتياز شرق رأس قطارة في الصحراء الغربية في مصر، وتمتلك "كويت إنرجي" فيه حصة تشغيلية تبلغ 49.5%.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل الإنتاج اليومي من امتياز شرق رأس قطارة إلى إجمالي 20,000 برميل من النفط في اليوم بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.