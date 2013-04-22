مسؤول: شركات نفط أجنبية مدينة بـ 4 مليارات دولار لإيران

المصدر: طهران - ا ف ب

كشف رئيس شركة النفط الإيرانية أحمد قلباني أن الشركات النفطية الأجنبية تدين لإيران بـ 4 مليارات دولار، ولا تستطيع إيران استردادها بسبب العقوبات المصرفية.

وقال قلباني في مؤتمر صحافي "إنهم يدينون لنا بنحو اربعة مليارات دولار لكننا لا نستطيع استردادها بسبب العقوبات".

وتتعرض إيران لحظر نفطي وعقوبات مصرفية من جانب الدول الغربية منذ بداية 2012 لإجبارها على تعليق أنشطتها النووية الحساسة.

وأضاف قلباني "يمكن أن يتم تسديد هذا المبلغ على شكل أدوية أو مواد غذائية أو مواد أولية".

ولم يدل قلباني بتفاصيل عن الشركات الأجنبية المعنية، لكن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي كان أعلن أن من بينها مجموعة شل النفطية البريطانية الهولندية.

وفي تقريرها السنوي للعام 2012، أعلنت شل أنها تدين لشركة النفط الإيرانية بنحو مليوني دولار، موضحة أنها لا تستطيع التوصل إلى تسوية بسبب العقوبات.

وفي كانون الاول/ديسمبر، أعلن وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين حسيني أن العقوبات الغربية تسببت بتراجع إنتاج إيران من النفط الخام بمعدل الربع، الى اقل من ثلاثة ملايين برميل يوميا، فيما تراجعت عائدات النفط بمعدل النصف.

ورفض قلباني الأحد كشف أرقام الصادرات والواردات، مؤكدا أنها "سرية"، لافتا إلى أن "الأعداء قد يتسببون لنا بمشاكل" في حال كشف هذه الأرقام.