ترقب إطلاق مشاريع للبتروكيماويات والتكرير في الجبيل

يترقب صناعيون في السعودية خلال الأشهر القليلة القادمة تدشين إنتاج ووضع حجر أساس عدد من مشاريع البتروكيماويات والتكرير والتعدين المختلفة بالجبيل الصناعية ورأس الخير أغلبها في قطاع الصناعات التحويلية إضافة إلى صناعات أساسية تشكل المواد الخام للأولى بحجم استثمار يقدر نحو 60 مليار ريال.

ومن هذه المشاريع مشروع ساتورب بتكلفة 45 مليار ريال وهو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية لإنشاء مصفاة عالمية، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

ومن المشاريع الأخرى مشروع لشركة شيفرون والمجموعة السعودية بنحو ملياري ريال وصناعات تحويلية أخرى بنحو 13 مليار ريال ستساهم بدورها في رفع إجمالي حجم الاستثمار الصناعي بالجبيل إلى نحو 435 مليار ريال ورفع إجمالي الطاقات الإنتاجية إلى أكثر من 50 منتجا بتروكيماويا أساسيا ومنتجات تحويلية مختلفة بخلاف المنتجات المكررة.

وتشهد منطقة الجبيل 2 حالياً ورشة عمل دؤوبة غير عادية على مدار الساعة وأعمال إنشائية ضخمة وعمليات نقل متواصلة لوحدات تصنيع وأبراج شاهقة للمصانع ومعدات ثقيلة تزن عشرات آلاف الأطنان لتساهم في تسريع وتيرة البناء والتشييد دون حدوث مشكلات لوجستية بعد أن تغلبت الهيئة الملكية على مشكلات نقل المعدات الضخمة من الموانئ إلى مواقع الصناعات بعد أن طورت البنى التحتية اللوجستية.

وأنجزت شركة البتروكيماويات التحويلية المملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية وشيفرون فيليبس خطوات متقدمة في إتمام أعمال تشييد أولى مشاريع الشركة الخاص بمصنع إنتاج النايلون بحجم استثمار يبلغ 1.8 مليار ريال وهو من ضمن تسعة مشاريع قررت الشركة بنائها في الجبيل 2، ومن المقرر تشغيل المصنع في النصف الثاني من العام الجاري 2013.