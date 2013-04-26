موريتانيا تكتشف 8 آبار نفطية جديدة بالقرب من العاصمة نواكشوط

رغم اكتشاف الحكومة الموريتانية 8 آبار نفطية جديدة على أراضيها في العام الماضي، فإنها لم تكشف النقاب عنها إلا يوم أمس، عبر ما أكده وزير الطاقة والنفط الطالب ولد عبدي فال، حيث قال إن الوزارة فضّلت التكتم على هذا الاكتشاف، حتى يتم التأكد من المؤشرات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء صحراء ميديا الموريتانية.

وأوضح الوزير ولد عبدي أن بعض الآبار توجد في منطقة تاودني وبعضها الآخر في المحيط وأخرى منها قريبة من العاصمة نواكشوط.

وأضاف ولد عبدي خلال مؤتمر صحافي رافقه فيه وزير الإسكان والعمران، أن هناك اكتشافات عملاقة من الغاز تم الحصول عليها في حقل بندا للغاز، مشيراً إلى أن قطاعه عاكف على استراتيجية جديدة لربط مدن الشرق الموريتاني بالكهرباء.

بدوره، أعلن وزير الاسكان والعمران بال يحيى عن برنامج حكومي يقضي بإنشاء منطقة صناعية في مدينة الشامي التابعة لولاية داخلة أنواذيبو.