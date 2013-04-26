51 % انخفاض في واردات اليابان من النفط الإيراني

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني التي عبرت الجمارك هبطت حوالي 51% في مارس عن مستواها قبل عام متأثرة بالعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران، بسبب النزاع بشأن برنامجها النووي.

وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية إلى أن متوسط واردات النفط الإيراني التي عبرت الجمارك الشهر الماضي بلغ 175202 برميل يوميا هبوطا من 355400 برميل يوميا في مارس 2012 .

ويجري إعداد بيانات وزارة المالية وفقاً لقواعد تسمح لمصافي التكرير اليابانية بتأجيل التخليص الجمركي للمشتريات.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة التجارة والصناعة اليابانية في 30 أبريل بيانات منفصلة بشأن واردات الخام تحظى بمتابعة أكبر من صناعة النفط، لأنها ترصد الحالة الفعلية لناقلات الخام.

يذكر أن اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.