هبوط خام برنت لأقل من 103 دولارات للبرميل

تراجع سعر خام مزيج برنت مسجلا أقل من 103 دولارات للبرميل يوم الاثنين، في الوقت الذي شعر فيه المستثمرون بقلق بشأن المستقبل الغامض للنمو في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين.

وهبط برنت 35 سنتا الى 102.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش بعد ان سجل في الاسبوع الماضي اكبر ارتفاع له خلال اسبوع منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012.

ومازال برنت اقل بنسبة تزيد عن ستة في المئة عن نقطة بدايته في ابريل نيسان بعد ان ضغطت عليه مجموعة من البيانات الاقتصادية في الاسابيع الاخيرة مشيرة الى ان الاقتصاد العالمي مازال يقف على ارض هشة في احسن الاحوال.

وذكرت وزارة التجارة الامريكية يوم الجمعة ان اكبر اقتصاد في العالم نما بمعدل سنوي بلغ 2.5 في المئة خلال الربع الاول وهو ما يقل عن توقعات السوق التي بلغت ثلاثة في المئة.

وتراجع الخام الامريكي 41 سنتا الى 92.59 دولار للبرميل اليوم الاثنين عقب تراجعه الى 86 دولارا بحلول منتصف الشهر بعد ان كان قد تجاوز 97 دولارا في بداية ابريل نيسان