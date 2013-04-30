صادرات النفط الأميركي ترتفع لأعلى مستوى لها في 13 عاماً

أظهرت بيانات حكومية أن صادرات النفط الخام الأميركية ارتفعت إلى مثليها تقريبا لتصل إلى نحو 124 ألف برميل يوميا في فبراير/شباط وهو أعلى مستوى لها منذ نحو 13 عاما مع زيادة الشحنات من فائض الخام الصخري إلى كندا، بحسب وكالة رويترز.

والشحنات استثناء للقوانين الأميركية التي تحظر تصدير النفط الخام الأميركي.

وتزايدت الصادرات ببطء في الشهور الماضية مع استفادة المصافي على الساحل الشرقي لكندا من طفرة الزيت الصخري حيث تنقل الشحنات بالقطارات أو الناقلات.

وتقول بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن كندا استوردت العام الماضي نحو 60 ألف برميل يوميا من الخام من الولايات المتحدة.