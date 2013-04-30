مصر والسعودية توقعان عقد الربط الكهربائي خلال أسبوعين

كشف وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام، أنه سيتم خلال أسبوعين توقيع عقد بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وقال إمام الذي يترأس حالياً الدورة الـ 29 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في تصريحات للصحافيين عقب اختتام اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية، إن المشروع سيكتمل تنفيذه ما بين سنتين وثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مجلسي الوزراء في البلدين وافقا على المشروع.

وأوضح أن هذا المشروع له فوائد عديده للبلدين، نظرا لاختلاف أوقات الذروة، حيث إن الذروة في السعودية بين الساعة الواحدة حتى الرابعة، وفي مصر الذروة من الساعة السادسة حتى العاشرة، فتبادل 3 آلاف ميجا سيساعد على تحقيق استقرار الشبكة الموحدة بين البلدين.

وردا على سؤال حول تأثير التحالفات والتوترات في السياسة العربية على مسيرة مشروع الربط الكهربائي العربي، قال وزير الكهرباء "إننا في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب، نعمل على المسارين الفني والسياسي، والأمور تسير بشكل جيد، وكل الدول متجاوبة، لأن هذا المشروع لصالح كل البلاد العربية، فهذا ليس ربطا بين دول لديها زيادة ودول تعاني من نقص، بل هو لفائدة كل الدول".

وبالنسبة لاحتمالات انقطاع الكهرباء خلال هذا الصيف، وخاصه خلال شهر رمضان، أوضح أن الموضوع يحتاج إلى تعاون من كل الأطراف، فلو تم ترشيد الاستهلاك من جانب المواطنين وزاد الإنتاج ستسير الأمور بشكل جيد".