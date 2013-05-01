الكويت تخطط لإنتاج 4 ملايين برميل يومياً

أكد الشيخ جابر المبارك، رئيس الوزراء الكويتي أن الاهتمام بالقطاع النفطي وتطويره يأتي في أولويات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الشيخ نواف الأحمد، وشدد المبارك في كلمة ألقاها لدى افتتاحه مركز الكويت للحقل الذكي المتكامل أمس على ضرورة تنمية جهود العاملين في القطاع النفطي من أجل تحقيق الازدهار المنشود بما يعود بمزيد من الرخاء على أبناء الوطن.



ويهدف المشروع الى الانتقال بشركة نفط الكويت من النموذج التقليدي حيث سيقوم بتحويل حقول النفط والغاز في الشركة الى حقول رقمية للمساهمة في اختصار الوقت والتحسين النوعي والكمي للإنتاج في جميع الحقول، ويعد المركز الأول من نوعه في العالم، وفقا لصحيفة "النهار" الكويتية.

وأكد القائمون على المركز أن المشروع ذو مردود مالي وبيئي على الكويت ويعمل على توفير أحدث الوسائل التكنولوجية التي من شأنها أن تضع شركة نفط الكويت في مرتبة متقدمة على صعيد الصناعة النفطية، وأشاروا الى أن المشروع سيعمل بكامل طاقته في شهر ديسمبر المقبل.

من جهته، أكد وزير النفط هاني حسين أن المركز يوفر لمتخذي القرار، المعلومات الآنية على المستويين المتوسط والبعيد المدى لما يدور داخل كل بئر من مستوى الإنتاج وكميات الغاز والماء والضغط والحرارة.

وفي سياق مجريات السوق النفطي، أكد الوزير أن إنتاج الكويت في الوقت الحالي يدور في فلك الـ 3 ملايين برميل يوميا، مشيرا الى أن شركة نفط الكويت لديها خطة لزيادة إنتاجها بمفردها ودون المنطقة المقسومة إلى 3.2 ملايين برميل خلال ما يقارب العامين، ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة للوصول بالإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2020.



