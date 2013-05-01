النعيمي: السياسة النفطية السعودية لا تهدف لرفع الأسعار

أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي أن السياسة النفطية في المملكة تقوم على الاهتمام بتوازن سوق النفط بما يؤدي إلى اقتصاد عالمي سليم، وليس من أهداف السياسة النفطية للمملكة أن ترتفع الأسعار بأي تكلفة.

وأوضح أن المملكة والولايات المتحدة الأميركة لديهما تاريخ مشترك وعلاقات وثيقة بدأت مع النفط، لكنها أعمق بكثير من مجرد علاقة بسيطة بين مستهلك ومنتج.

وأضاف وزير البترول السعودي في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في العاصمة الأميركية واشنطن، "تحالفنا فيما هو أكثر من النفط، حيث شكلت الشركات الأميركية أساساً لما يعرف اليوم بأرامكو السعودية، إحدى أفضل شركات النفط في العالم، ولا يزال الآلاف من مواطني الولايات المتحدة يأتون للعمل في المملكة، كما لا تزال الجامعات الأميركية تساعد في تعليم شباب المملكة وتأهيلهم".

وأكد النعيمي أن الطاقة ممثلة بالوقود الأحفوري الذي يعد أكثر مصادرها ديمومة، تظل القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والكثير من دول العالم المتقدمة والنامية.

وقال إن قطاع النفط العالمي يوفر الوظائف ويدعم التصنيع ويدفع النقل ويغذي الابتكار ويعزز التقدم الاقتصادي، وساعد الولايات المتحدة في أن تصبح القوة العالمية الرائدة، كما مكن المملكة من أن تصبح ضمن مجموعة العشرين، وساعد دولاً مثل الصين في أن تقدم لمواطنيها فرصاً اقتصادية غير مسبوقة، كما ساعد في رفع مستويات المعيشة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأفاد الوزير أن مشهد الطاقة في الولايات المتحدة يتطور بشكل ملحوظ، حيث تحدث الاحتياطيات النفطية المستخرجة بكميات تجارية من صخور السجيل والمناطق الكتيمة قليلة المسامية والنفاذية تحولات في صناعة الطاقة الأميركية، وتساعد في الحفاظ على الاقتصاد الأميركي وتوفر فرص العمل في وقت صعب.

وأشار إلى أن صادرات نفط الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة كانت أعلى في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012 منها في أي وقت خلال التسعينات من القرن الماضي، وأن الولايات المتحدة كانت وستظل المستهلك الرئيس للطاقة، وستواصل تلبية الطلب المحلي لديها من خلال الاستفادة بمجموعة واسعة من المصادر المختلفة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

وشدد النعيمي على أن "المملكة سعت مراراً في أوقات الشدة لتعويض أي نقص في الإمدادات، وقد حدث هذا بعد إعصار كاترينا وأثناء النزاعات العمالية في فنزويلا وفي أعقاب الانتفاضة الليبية, وفي عام 2009 حققت المملكة زيادة في طاقتها الإنتاجية من 10.5 إلى 12.5 مليون برميل يومياً، وكان هذا قراراً استثمارياً ما كنا لنتخذه في العادة بسبب المناخ الاقتصادي العالمي، ولكن الضرورة حتمت اتخاذه وثبتت حكمته، فقد كانت المملكة هي وحدها من يملك الطاقة والقدرة التي تؤهلها لاتخاذ خطوات كهذه ولم تقصر يوما في التزامها باستقرار سوق الطاقة العالمية".