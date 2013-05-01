تراجع أسعار النفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أوائل التعامل في آسيا يوم الأربعاء، بعد هبوطها أكثر من واحد في المائة الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين نتيجة اجتماعات لتحديد السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وفي أوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس انخفض سعر عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم يونيو حزيران 42 سنتا إلى 93.04 دولار للبرميل. وسجل الخام 93.46 دولار عند التسوية يوم الثلاثاء.

وسجل سعر عقود خام برنت لتسليم يونيو حزيران 101.60 دولار للبرميل منخفضا 0.8 في المائة.