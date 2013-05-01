"شل" توقع عقداً مع أبوظبي لتطوير حقول الغاز

أعلنت شركة "رويال داتش شل" النفطية أنها أبرمت اتفاقاً لمدة ثلاثين عاماً لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من حقول باب في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة الأنجلو هولندية النفطية العملاقة، الثلاثاء، في بيان إنها ستدير مشروعاً مشتركاً لتطوير الحقل، تحصل بمقتضاه على 40% من حصة المشروع، على أن تمتلك شركة النفط الوطنية بأبوظبي على 60%.

وتشير التقديرات إلى أن خزانات باب، الواقعة على مسافة نحو 160 كيلومتراً جنوب غربي مدينة أبوظبي، قادرة على إنتاج 3.6 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، بقيمة مائتي مليون دولار أميريكي سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل بيتر فوسر، الثلاثاء، إن المشروع سيمد السوق المحلية في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تختار أبوظبي شريكاً أو شركاء لاستغلال حقول النفط في نفس المنطقة العام المقبل.