إيران تصدر 8.7 مليون برميل من زيت الوقود في أبريل

أفاد تجار وبيانات من "تومسون رويترز أويل أناليتيكس" أن إيران صدرت نحو 8.7 مليون برميل من زيت الوقود في أبريل/نيسان أو نحو 300 ألف برميل يوميا وهو ما يزيد خمسة أمثال صادرات نفس الشهر من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن إيرادات إيران من شحنات أبريل بلغت 600 مليون دولار تقريبا بالرغم من العقوبات الغربية الصارمة التي تستهدف تقليص عائدات إيران من النفط لحملها على وقف برنامجها النووي. وخفضت العقوبات صادرات طهران النفطية إلى النصف لكنها أخفقت في كبح تجارتها في زيت الوقود.

وتمكن مسؤولو التسويق الإيرانيون والوسطاء الذين يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا من الالتفاف على العقوبات عن طريق نقل الشحنات من سفينة لأخرى، وبمزج زيت الوقود بمنتجات نفطية أخرى في موانئ بعيدة لإخفاء مصدره.

وزادت صادرات زيت الوقود خمسة أضعاف ونصف عن شحنات أبريل/نيسان 2012 التي بلغت 240 ألف طن أو 1.56 مليون برميل. ونمت الإيرادات من المبيعات بالرغم من أن الصفقات تبرم بخصومات هائلة مقارنة بمستوياتها قبل العقوبات.