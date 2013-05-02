ارتفاع مخزونات النفط الأميركي لأعلى مستوى منذ 1982

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الاميركية ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوى على الاطلاق رغم زيادة معدل تشغيل المصافي.



وقفزت مخزونات الخام 6.7 مليون برميل إلى 395.28 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 26 ابريل/نيسان مقارنة مع توقعات لمحللين بزيادة بواقع مليون برميل فقط،ن بحسب وكالة رويترز.



وسجلت المخزونات أعلى مستوى منذ بدء تسجيل بيانات الادارة في عام 1982. وسجل الرقم القياسي السابق في 1990 حين بلغت المخزونات 391.9 مليون برميل.



وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام 602 ألف برميل يوميا الى 8.12 مليون برميل يوميا وفقا لتقرير الإدارة.



وهوت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي بواقع 1.82 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 900 ألف برميل.



وزادت مخزونات المشتقات - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - 474 ألف برميل مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 300 ألف برميل.



وارتفع معدل تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية إلى 84.4%، من الطاقة الاجمالية. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز ارتفاع معدل تشغيل المصافي بواقع 0.7 نقطة.