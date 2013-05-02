تركيا تشيد محطة طاقة نووية ثانية بـ22 مليار دولار

أكد وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، يوم الخميس أنه وقع اختيار الحكومة التركية على كونسورتيوم ياباني فرنسي لبناء ثاني محطة للطاقة النووية في البلاد، وهو مشروع من المتوقع أن تبلغ تكلفته 22 مليار دولار.

وقال يلدز للصحافيين، "إن من المنتظر أن يوقع العقد يوم الجمعة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الياباني شينزو آبي خلال زيارته لأنقرة".

ويتألف الكونسورتيوم من شركتين يابانيتين هما "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" وهي إحدى الشركات التي شيدت محطة فوكوشيما، و"إيتوتشو كوربوريشن" إلى جانب شركة "جي.دي.أف سويز" الفرنسية التي ستدير المحطة المتوقع أن تبلغ طاقتها ما بين 4500-5000 ميغاوات.