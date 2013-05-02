3.6 ملايين برميل يومياً إنتاج الكويت في 2022

توقع تقرير صادر عن مؤسسة "بيزنس مونيتور انترناشيونال" عن النفط والغاز في الكويت في الربع الثاني من 2013 أن تحافظ الكويت على الزيادة المستمرة في إنتاج النفط ليصل إلى 3.6 ملايين برميل يوميا بحلول 2022.

وتأتي هذه التوقعات على خلفية بعض مشروعات تطوير القطاع لعمليات الاستكشاف، بحسب صحيفة الوطن الكويتية.

كما توقع التقرير تزايد إنتاج النفط من 2.8 مليون برميل يومياً في 2012 إلى 2.9 مليون برميل يوميا في 2013.

وأشار التقرير إلى عدة عوامل إيجابية للزيادة المستمرة في إنتاج النفط في الفترة من 2012 – 2022 منها تزايد استعادة عمليات النفط الثقيل وجهود المحافظة على الإنتاج في الحقول الحالية.

كما تقوم الكويت بدراسات عن إمكانيات النفط الصخري وخطط تطوير احتياطيات الغاز العالي الكبريت والعالي الضغط لأكثر من ثلاثة أضعاف القدرة الإنتاجية بحلول 2030.

ومن ضمن التحديات التي تواجه زيادة إنتاج النفط والغاز في الكويت زيادة الاستهلاك.

كما أن هناك توقعات بأن الكويت سوف تتحول الى استيراد الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من 2013 مما يعتبر مؤشراً على المشاكل التي تواجه العرض والطلب.

وتشكل المشاكل في العلاقات مع شركات النفط العالمية التي تتمتع بخبرات فنية تحتاج إليها الكويت للتغلب على التطورات في الأسواق العالمية، كما أن هناك حاجة إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لزيادة الإنتاج المحلي بالنظر إلى رداءة نوعية احتياطيات الغاز غير المصاحب.