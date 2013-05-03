أسعار النفط الأميركي تستقر فوق 93 دولاراً للبرميل

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي فوق 93 دولارا للبرميل أوائل التعامل في آسيا اليوم الجمعة محتفظة بمكاسب الجلسة السابقة حينما اشتد إقبال المستثمرين على المخاطرة بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وقال إنه مستعد لعمل المزيد لمساعدة منطقة اليورو التي تضررت من الكساد.

وفي أوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس لم يكد يتغير سعر عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم يونيو مسجلاً 93.80 دولارا للبرميل بعد أن أغلق عند التسوية يوم الخميس على 93.99 دولارا.

وقفز الخام الأمريكي 3.3% في الجلسة السابقة أكبر زيادة يومية له منذ أوائل نوفمبر.

وسجل سعر عقود خام برنت لتسليم يونيو 102.75 دولار للبرميل منخفضا 10 سنتات عن إغلاق الخميس.

وقفز سعر برنت أيضا قرابة 3% اليوم السابق مسجلا أيضا أكبر زيادة يومية له في نحو ستة أشهر.

