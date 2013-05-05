جوبا تصدر أول شحنة نفط للخرطوم في 10 مايو

نقلت وكالة السودان للأنباء عن وزارة النفط السودانية قولها: إن جنوب السودان سيرسل أول شحنة من النفط من أكبر حقوله في ولاية أعالي النيل إلى منشآت التصدير في السودان في العاشر من مايو/أيار الجاري.

وكان جنوب السودان - الذي ليس لديه منافذ بحرية - قد أوقف إنتاجه من النفط الذي يبلغ 300 ألف برميل يومياً في يناير/كانون الثاني 2012 بعد أن فشل في الاتفاق مع السودان على رسوم مرور النفط عبر أراضيه.

وتحتاج الدولة الجديدة التي انفصلت عن السودان في 2011 إلى تصدير النفط عبر أراضي السودان.

وقال الأمين العام لوزارة النفط، عوض عبدالفتاح لوكالة السودان للأنباء بعد اتصال هاتفي مع رئيس شركة "دار بتروليم" التي تشغل حقل فلج للنفط في ولاية أعالي النيل: إن أول شحنة من إنتاج الحقل سترسل إلى السودان في العاشر من مايو الجاري.

ويعتزم جنوب السودان في الأيام القادمة استئناف تشغيل الحقول في ولاية أعالي النيل التي تنتج مزيج دار، وهو خام ثقيل يحتوي على نسبة عالية من الكبريت.

واستأنف جنوب السودان الشهر الماضي إنتاج النفط في ولاية الوحدة، لكن الأضرار التي لحقت بالحقول بسبب مناوشات عبر الحدود قبل عام تعني أن الإنتاج لن يرتفع إلا بصورة تدريجية. وتنتج الحقول في الولاية مزيج النيل وهو خام خفيف يقل فيه الكبريت.

ويقول خبراء الصناعة إن الإنتاج من مزيج دار سيبدأ بحوالي 50 ألف برميل يومياً، وسيرتفع سريعاً إلى 150 ألف برميل يومياً، بينما من المحتمل أن يبقى الإنتاج من مزيج النيل عند مستوى يتراوح من 30 ألف إلى 40 ألف برميل يومياً لمدة ستة أشهر على الأقل.

وتعتمد الإيرادات العامة في البلدين بشكل كبير على صادرات النفط الخام، ويستخدمان العملة الصعبة لاستيراد الغذاء والوقود.