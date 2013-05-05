345 مليار ريال مبيعات النفط السعودي في 4 أشهر

صدرت السعودية نحو 843.85 مليون برميل من النفط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمتها نحو 345 مليار ريال، فيما بلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة ما يقارب 266 مليون برميل، بنسبة 24% من إجمالي الإنتاج، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الرياض".

ومع ارتفاع الاستهلاك المحلي للنفط المقلق للمراقبين، تعتزم المملكة تطبيق مجموعة من التدابير المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة، حيث حددت أرامكو مطلع سبتمبر/أيلول المقبل موعداً لفلترة دخول الأجهزة الكهربائية الرديئة إلى السوق المحلي بغية الحفاظ على الطاقة عقب وصول معدلات استهلاك السعوديين لأربعة ملايين برميل يوميا من الزيت المعادل، من إجمالي إنتاج يومي يقدر بنحو تسعة ملايين برميل.

من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي، الدكتور فهد بن جمعة، أن المملكة صدرت ما يقارب 843.85 مليون برميل من النفط خلال الثلث الأول من 2013، بقيمة 345 مليار ريال، مشيراً إلى أن الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول من 2013 بلغ نحو 266 مليون برميل بنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وأضاف أن وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن المملكة رفعت إنتاجها بمقدار 50 ألف برميل يومياً إلى 9.3 مليون برميل يومياً في مارس/أذار، استعداداً لارتفاع الطلب الموسمي مع دخول فصل الصيف الذي يرتفع فيه الاستهلاك المحلي وكذلك الاستهلاك الأميركي.

ولفت بن جمعة إلى أن الوكالة خفضت الطلب العالمي على النفط لعام 2013 بمقدار 45 ألف برميل يومياً أو 9% لتصبح الزيادة في الطلب 795 ألف برميل يومياً إلى 90.85 مليون برميل يومياً، كما تراجع إنتاج أوبك بمقدار 140 ألف برميل يومياً إلى 30.40 مليون برميل يومياً في مارس، مع تراجع إنتاج كل من العراق وإيران ونيجيريا وليبيا والجزائر.

وقال بن جمعة إن الانخفاض في العراق كان بواقع 150 ألف برميل يومياً إلى 2.96 مليون، نتيجة سوء الأحوال الجوية في ميناء البصرة، كما تراجعت صادرات إيران النفطية إلى 1.1 مليون برميل يومياً في مارس من 1.26 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط مع استمرار العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وتترقب أسواق النفط مستجدات الساحة الدولية التي تؤثر في العرض والطلب في الوقت الذي حذرت منظمة أوبك من أن نمو الطلب العالمي على النفط قد يقل عن التوقعات في 2013، ولكنها أبقت توقعاتها لنمو الطلب دون تغيير في الوقت الحالي عند 840 ألف برميل يومياً.