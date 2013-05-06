التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في آسيا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بسبب التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط، بعد أن شنت إسرائيل هجوما جويا ثانيا على سوريا.

وعززت هذه الزيادة مكاسب نجمت عن نمو في الوظائف جاء بشكل أفضل مما كان متوقعا في الولايات المتحدة، وهو ما أثار احتمال زيادة الطلب على النفط في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفع النفط الخام الأميركي 1.27 دولار الى 96.88 دولار للبرميل وهو اعلى مستوى له منذ شهر بحلول الساعة 00001 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين بتراجع طفيف عن مستوى مرتفع بلغ 96.97 دولار. وارتفع الخام الأميركي عند الاغلاق يوم الجمعة 1.62 دولار أو 1.7 في المئة الى 95.61 دولار وهو اعلى مستوى له عند الإغلاق منذ الثالث من أبريل/ نيسان.

وارتفع خام برنت أيضا 1.14 دولار إلى 105.33 دولار للبرميل، بعد أن أغلق على 104.19 دولار للبرميل.

من جهة أخرى، ارتفعت الوظائف الأميركية بشكل اكبر من المتوقع في ابريل نيسان مخفضة معدل البطالة الى 7.5 في المئة وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، مما خفف القلق من حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد.

وارتفع الدولار الأميركي امام الين وانتعشت اسواق الاسهم العالمية يوم الجمعة بعد ان اعلنت الحكومة الأميركية عن زيادة قوية في الوظائف بشكل مفاجئ خلال ابريل، مما عزز التفاؤل بشأن الاقتصاد ورفع الاسهم في وول ستريت إلى مستويات قياسية.