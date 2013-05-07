قطر تخفض سعر شحنات أبريل من النفط لـ102.5 دولار للبرميل

قال أحد التجار اليوم الثلاثاء إن قطر خفضت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لنفطها الخام البحري لشحنات أبريل/نيسان إلى 102.50 دولار للبرميل، أو ما يقل 4 دولارات عن مستواه في مارس/آذار.

وأضاف أن قطر حددت أيضا سعر البيع الرسمي لشحنات أبريل من خام قطر البحري عند 104.40 دولار للبرميل بانخفاض قدره 4.25 دولار عن مستواه في مارس، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وفي سياق متصل تراجعت العقود الآجلة لخام برنت باتجاه مستوى 105 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ رأى مستثمرون في صعود قوي للأسعار مؤخرا فرصة للبيع لجني أرباح، بينما ساعدت مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط في تقييد الخسائر.

وكان خام القياس الدولي قد سجل أعلى مستوى له في حوالي شهر فوق 105 دولارات في الجلسة السابقة، بعد أن غطى القلق بشأن الإمدادات في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية في سوريا على مخاوف من طلب عالمي ضعيف.