لأول مرة.. شركة روسية توافق على توريد السولار إلى مصر

كشف وكيل أول وزارة البترول المصرية لشؤون الاستكشاف والاتفاقيات، المهندس طارق البرقطاوي، أن مصر توصلت لاتفاق مبدئي مع شركة غاز بروم ماركتنج الروسية يتيح لها فرص استيراد 500 ألف طن شهريا من السولار الروسى لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقال البرقطاوي، "وافقت غاز بروم الروسية، ولأول مرة، على المشاركة في المناقصات ربع السنوية التي تطرحها مصر لاستيراد 500 ألف طن من السولار شهريا.. المناقصة القادمة سيتم طرحها منتصف مايو المقبل".

وتستورد مصر يوميا كميات تتراوح ما بين 12 و15 ألف طن تمثل نحو 35% في المتوسط من كميات السولار المستهلكة يوميا، والتي تتراوح ما بين 35 إلى 38 ألف طن.

وتابع: "سيتم نقل السولار الروسي، حال إرساء المناقصة على "غاز بروم ماركتينج" ومقرها فيينا، عبر خط ينقل المنتجات النفطية من روسيا إلى صربيا، ومنها إلى مصر من خلال البحر المتوسط.. سوف نستخدم موانئ صربيا الواقعة على البحر المتوسط.. هذا سيخفض رسوم النقل ويجعلها تنافسية في مقابل استيرادها من روسيا مباشرة".

وتعاني مصر من مشكلة في توفير كميات السولار المطلوبة للسوق المحلية منذ 5 أشهر مع عدم انتظام عمليات التداول في السوق وزيادة التهريب ونقص السيولة اللازمة لاستيراد الكميات.

وقامت روسيا بإنتاج 70 مليون طن من السولار خلال العام الماضي 2012، قامت بتصدير 37.7 مليون طن بنسبة 46% من الكميات الإجمالية المنتجة طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة الطاقة الروسية.

وتمتلك روسيا أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بما يزيد على 1600 تريليون قدم وتنتج يوميًا 60 مليار قدم مكعب من الغاز.