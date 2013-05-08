ارتفاع واردات الصين من النفط بـ3.7% سنوياً

أشارت بيانات جمارك الصين إلى زيادة في وارداتها من النفط الخام بنسبة 3.7 بالمئة في أبريل/ نيسان مقارنة مع مستواها قبل عام، لتصل إلى 5.62 مليون برميل يوميا، مع قيام مصافي التكرير بإعادة بناء مخزوناتها من الخام وسط تراجع لأسعار النفط.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين -ثاني أكبر مشتر للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة- استوردت 92.05 مليون طن من النفط الخام في الاشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بانخفاض قدره 0.9 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن الصين استوردت 67.15 مليون طن من خام الحديد في أبريل /نيسان وهو ثالث أعلى مستوى مسجل وبزيادة قدرها 4 بالمئة عن الشهر السابق.

وعلى الرغم من علامات على ضعف الطلب فان قطاع الصلب في الصين -وهو الاكبر في العالم- واصل انتاج أكثر من مليوني طن يوميا في ابريل وهو تقليديا بداية ذروة موسم استهلاك الصلب في البلاد.

واشارت بيانات من الرابطة الصينية للحديد والصلب إلى أن المتوسط اليومي لإنتاج الصلب الخام سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 2.129 مليون طن في الفترة من 21 إلي 30 ابريل.

وأظهرت بيانات الجمارك ان واردات الصين من خام الحديد في ابريل كانت مرتفعة 16.4 بالمئة عن مستواها قبل عام. وعلى مدى الاشهر الاربعة الاولى من العام بلغ اجمالي الواردات 253.63 مليون طن، بزيادة قدرها 3.7 بالمئة عن الفترة نفسها من 2012.

وأشارت البيانات إلى أن الصين صدرت 5.55 مليون طن من منتجات الصلب في أبريل، بزيادة قدرها 5.1 بالمئة عن الشهر السابق.