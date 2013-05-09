برنت يستقر قرب 104 دولارات مع انتعاش الآمال في نمو الطلب

استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 104 دولارات للبرميل اليوم الخميس، إذ جددت بيانات عالمية إيجابية الآمال في انتعاش نمو الطلب لكن المخاوف من وفرة المعروض حدت من الأسعار.

وتلقى النفط دعما من ارتفاع الأسهم، إذ أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز على ارتفاع قياسي للجلسة الخامسة على التوالي أمس الأربعاء في أعقاب سلسلة من البيانات الإيجابية من الولايات المتحدة والصين وألمانيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وخلال التعاملات الصباحية تراجع برنت 21 سنتا إلى 104.13 دولار للبرميل، ولا يزال برنت أقل دولارين من أعلى سعر له في شهر عند نحو 106 دولارات، الذي لامسه هذا الأسبوع حينما أشعلت غارات إسرائيلية على سوريا المخاوف بشأن الإمدادات.