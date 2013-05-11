إكسون وقطر تبحثان تصدير الغاز الطبيعي المسال لبريطانيا

أعلنت إكسون موبيل وقطر للبترول اتفاقا لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى بريطانيا من محطة تصدير من المزمع إنشاؤها في الولايات المتحدة وهو ما يمنح بريطانيا خطا جديدا للإمدادات في ظل تراجع الإنتاج المحلي.

وبموجب الاتفاق ستصدر الشركتان ما يصل إلى 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى مرفأ ساوث هوك التابع لهما في ويلز من محطة جولدن باس في تكساس بعد الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية على بناء المحطة وتصدير الغاز المسال.

ويأتي الاتفاق بعد هبوط مخزونات الغاز الطبيعي في بريطانيا إلى مستويات حرجة خلال الشتاء وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وآثار دعوات لتعزيز منظومة الإمدادات.