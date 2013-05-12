وزير البترول: مصر تخطط لإنتاج مليون برميل نفط يوميا

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس شريف هدارة، أن بلاده تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى مليون برميل يومياً بدلا من 670 ألف برميل يوميا يتم إنتاجها حالياً.

وقال الوزير في تصريحات لصحيفة الأهرام، إنه يعقد لقاءات مكثفة مع رؤساء شركات إنتاج البترول لوضع خطة ممنهجة لزيادة إنتاج الآبار وتحسين كفاءة الأنابيب والحقول.

وأضاف "كل برميل بترول تنتجه مصر ليس فقط سيؤدي إلى تقليل الكمية المستوردة من الخارج بل إنه سيعمل على زيادة الأيدي العاملة المصرية".

وأوضح وزير البترول هناك مجموعة عمل تم تشكيلها لمتابعة كميات الغاز والسولار والمازوت اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مؤكدا أن اللجنة بها ممثلين لوزارة الكهرباء لتوفير التنسيق الكامل حتى لا تحدث أي أعطال خلال فترة الصيف، خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن القطاع البترولي المصري يزخر بكوادر وكفاءات بشرية لديها القدرة على الإبداع والتحدي والعمل في أحلك الظروف، وأن وجود هذه الكفاءات سوف تساعده على زيادة الإنتاج ورسم خريطة لقطاع البترول لينتج مليون برميل بدلا من 670 ألف برميل بترول يوميا.

وقال الوزير إنه بالنسبة لمعامل التكرير وتطويرها فإن الوزارة لديها خطة من مرحلتين الأولى الوصول بكفاءة معامل التكرير للطاقة القصوى لتقوم بتكرير 85 ألف طن بدلا من 62 الف طن، والثانية أن نقوم بإنشاء معامل جديدة منتشرة في أنحاء الجمهورية لتلبي احتياجات كل محافظة من البنزين والسولار بالإضافة الى تكرير البترول القادم من الدول العربية الأخرى.